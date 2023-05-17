Дуда заявил, что Польша готова систематически передавать МиГ-29 Украине, но не F-16

Польша настроена на дальнейшую передачу Воздушным силам Украины самолетов советской разработки МиГ-29. Западных истребителей F-16 у польской армии не так и много, поэтому об их предоставлении речь пока что не идет.

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Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в Рейкьявике (Исландия), где проходит саммит Совета Европы. Как передает портал wPolityce.p со ссылкой на слова Дуды, во время этого мероприятия доминирующей темой стала поддержка Украины – как военная, так и гуманитарная, а также восстановление разрушенной инфраструктуры страны.

Польский глава подчеркнул, что его государство после США и Великобритании входит в тройку стран, которые больше других помогают Вооруженным силам Украины.

"Мы передали Украине более 300 танков, мы передали почти все наши МиГ-29, о которых Украина просила нас с самого начала конфликта", – сказал политик.

Он заявил о готовности систематически передавать самолеты МиГ-29. Однако, как сказал Дуда, есть проблема – некоторые польские МиГи уже работают по стандартам НАТО и выполняют миссию воздушной полиции, то есть служат для защиты стран Альянса.

Что касается F-16, то у польских Воздушных сил их "небольшое количество", отметил президент.

"Количество самолетов F-16, которые у нас есть, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине", – сказал он. В то же время Варшава готова поддержать процесс подготовки украинских пилотов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа будет полностью объединена тогда, когда Украина станет ее полноправным членом.

– 11 мая сенат Польши одобрил резолюцию о вступлении Украины в НАТО. Парламент также обратился к другим странам-членам Североатлантического Альянса, чтобы применить в отношении нашего государства чрезвычайную процедуру.

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