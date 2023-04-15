"Дух козаков не сломать!" Украинские воины приготовили "подарки" врагу. Фото

В честь Пасхи воины Вооруженных сил Украины приготовили российским оккупантам "подарки", сделанные собственными руками. Они расписали в виде пасхальных писанок ручные гранаты.

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Об этом сообщает пресс-центр ОК "Север". Он обнародовал колоритные фотографии этого процесса (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фото видно, как воины в пиксельной форме Вооруженных сил Украины расписывают ручные осколочные гранаты Ф-1 и РГД-5 краской гуашь в сине-желтые и красно-черные цвета, украшая их украинской национальной символикой.

"Пасха только завтра, а наши защитники уже готовят "праздничные подарки" для оккупантов. Этот дух предков-козаков сломать не по силам никому", – говорится в подписи к фото.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 16 апреля 2023 года в Украине христиане восточного обряда будут праздновать Пасху – праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа.

В Службе безопасности Украины предупредили, что в Пасху праздник враг не будет оставлять попыток совершить провокации в тыловых регионах нашего государства. В СБУ призвали украинцев быть осторожными и дали ряд рекомендаций, чтобы праздник не превратился в трагедию.

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