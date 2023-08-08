'Дух мести наказывает каждого': в сети показали, как выглядит сегодня база защитников Мариуполя в городе. Фото

База полка "Азов", расположенная на проспекте Победы в Мариуполе, сегодня пустует. Здание было повреждено обстрелами, однако россияне до сих пор боятся вторгнуться в это сакральное место силы украинцев и страха оккупантов.

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Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что эта территория напротив парка Радуга действительно остается единственным неприкосновенным для россиян местом.

"Сплетничают, что здесь Дух мести наказывает каждого, кто решит посетить с недобрым. Врут наверное. А там, кто знает?" – предположил Андрющенко.

Он добавил, что это особое место ждет возвращения домой своих людей – "скоро...", добавил мэрский советник.

Напомним: ранее командир полка "Азов" Денис Прокопенко с позывным "Редис" лично принял участие в тактических учениях бойцов впервые по возвращении из плена и содержания в Турции. Основная цель такой подготовки – отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне.

"Особое внимание было уделено быстрому анализу ситуации и принятию решений на поле боя при взаимодействии разных родов войск", – говорится в сообщении пресс-службы полка. Именно здесь "Рэдис" проявил свои блестящие способности и полководческий талант.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 августа во временно оккупированном Мариуполе состоялось торжественное открытие супермаркета "Искренний кум", куда еще год назад войска противника свозили тела местных жителей. Ужасные кадры, опубликованные в сети, не помешали соседям убитых мариупольцев, и те массово явились на праздничные скидки;

– российские террористы превратили временно оккупированный Мариуполь в руины. В сети показали, как выглядит проспект Лунина после более года "хозяйствования" российских оккупантов в городе. "Пустыня вместо домов и разрушенный университет", прокомментировали в Мариупольском горсовете.

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