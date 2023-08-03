Пустыня вместо домов: как сейчас выглядит один из районов оккупированного Мариуполя. Видео

Российские террористы превратили временно оккупированный Мариуполь в руины. В сети показали, как выглядит проспект Лунина после более года "хозяйствования" российских оккупантов в городе.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал Мариупольский городской совет. "Пустыня вместо домов и разрушенный университет: так выглядит один из районов оккупированного Мариуполя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проезд по проспекту Лунина в Приморском районе демонстрирует, во что российские захватчики превратили цветущий украинский город. На месте, которое мариупольцы называли "Стрелкой", было три многоэтажных дома. Теперь же россияне все сравняли с землей и обнесли забором.

Кроме того, один из корпусов Донецкого государственного университета внутренних дел по-прежнему находится поврежден от российских обстрелов. Вместо студенческой жизни сейчас здесь тишина и упадок.

"От жизни сотен мариупольских семей не осталось и следа..." – отметили в Мариупольском горсовете.

Следует добавить, что проспект Адмирала Лунина – одна из центральных улиц Приморского района Мариуполя, расположенная у морского вокзала. По нему проходят маршруты, соединяющие порт с центром города, вокзалом и жилыми массивами.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз показали, что сильно боятся воинов Вооруженных сил Украины. В ожидании контрнаступления наших бойцов военные преступники РФ строят оборонительные сооружения и минуют территории во временно захваченном Мариуполе Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупированный Мариуполь теперь наполняют россияне и выходцы из Узбекистана, Таджикистана. Горожане боятся выходить на улицы, опасаются делать замечания приезжим. В городе преуспевают рэкет и ограбление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!