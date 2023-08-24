Думали, что Киев падет через 24 часа: вице-канцлер Германии раскритиковал разведку из-за прогнозов о войне в Украине

Вице-канцлер Германии Роберт Габек жалуется, что Федеральная разведывательная служба (BND) неправильно оценила российское вторжение в Украину. По его словам, немецкая разведка, в отличие от других спецслужб, допустила ошибку в своих предположениях.

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Об этом Роберт Габек заявил в интервью журналисту Штефану Ламби для его книги "Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны", передает Die Welt. Он отметил, что в спецслужбе заявляли, что "это обучение, до худшего не дойдет", однако "дошло до худшего".

В то же время спецслужбы Великобритании и США серьезно предупреждали о возможности российского вторжения.

"Службы предусматривали, что через 24, 48 часов Путин оккупирует всю Украину", – вспоминает Габек.

Однако этого не произошло. Так, через два дня после начала полномасштабного вторжения РФ немецкое правительство приняло решение поставлять Украине оружие для обороны государства.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц дал отпор противникам поставки оружия для Украины, пытавшимся сорвать его выступление на предвыборном мероприятии СДПГ в Мюнхене. Он обвинил их в защите разжигателя войны, российского диктатора Владимира Путина. Политик сказал, что указывать украинскому народу, что он должен сдать свою страну, не имеет ничего общего с пацифизмом.

Ранее сообщалось, что Германия планирует выделять Украине по 5 млрд евро помощи ежегодно.