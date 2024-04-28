Вариант мира, предложенный россией Украине в апреле позапрошлого года в Стамбуле, согласно документу, только что приведённому немецким изданием Die Welt, несколько отличается от недавней версии The Wall Street Journal.

То "американское" изложение в отличие от нового — "немецкого" — документа оставляло статус ОРДЛО на согласование президентов, то есть соответствующие территории могли ещё и не отойти к россии; к тому же, там говорилось о возможности вступления Украины в ЕС (лишь бы не в НАТО!); но требовались определённые изменения в языковом законодательстве.

В целом же оба варианта очень похожи и значительно лучше того, чего мордор хочет сейчас — "согласно новым территориальным реалиям" — после гибели десятков тысяч украинцев.

Ни одна страна мира никогда не платила такую цену за возможность принадлежать к Цивилизации, ибо именно эта принадлежность связана с настоящей независимостью.

Продемонстрированное стремление мордора оставить Украину и без НАТО, и фактически без армии было угрозой экзистенциальной.

Всё очень просто: сделан выбор Света, а не тьмы.