Два прилета были возле терминала аэропорта: новые детали атаки РФ на Харьков. Фото

Во время атаки вражеских Shahed-136 по Харькову в ночь на 11 марта были прилеты возле здания гостиницы, а также у терминала аэропорта. Информации о пострадавших (по состоянию на 11:00 понедельника) нет.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов. На своей странице в Facebook он поделился фотографиями последствий российских ударов.

Болвинов заявил, что россияне атаковали Слободской район дронами-камикадзе после 01:00 понедельника. На территории города было три прилета.

"Попали у здания гостиницы – она вспыхнула. Еще два прилета возле терминала аэропорта – там выбиты стекла и повреждены двери. Также повреждены два автомобиля и окна в двух квартирах в доме", – рассказал сотрудник полиции.

На снимках видно, что российские войска атаковали Харьков БПЛА типа Shahed черного цвета.

Напомним: мэр города Игорь Терехов ранее заявил, что в Харькове зафиксирован прилет по объекту гражданской инфраструктуры в Слободском районе. "Сам объект частично поврежден, как и жилые дома рядом", – писал чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины ночью 11 марта отражали очередную атаку российских ударных БПЛА иранской разработки Shahed. В небе над рядом регионов защитникам удалось сбить 15 из 25 целей.

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