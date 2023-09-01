Два вертолета и самолет РФ устроили погоню за украинским дроном в районе мыса Тарханкут, но не смогли его сбить. Видео

В районе мыса Тарханкут, на западе Крыма, два вертолета и самолет РФ устроили погоню за украинским дроном. Однако сбить БПЛА врагу не удалось.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Там также опубликовали соответствующее видео.

Отмечается, что дроны украинской разведки все чаще получаются невредимыми не только после встречи с вражеским ПВО, но и при прямом столкновении с вражеской авиацией.

На кадрах видно, что украинский БПЛА, летящий в районе мыса Тарханкут, преследуют сразу два боевых вертолета и один самолет. Несмотря на непрерывный огонь, украинский беспилотник вышел невредимым с "поля боя" и успешно вернулся на базу.

"Криворукие какие-нибудь…", – прокомментировал эту ситуацию оператор БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2023 года территория страны-агрессора России и временно оккупированного Крыма была атакована беспилотниками не менее 190 раз. Чаще взрывы раздавались в Брянской, Белгородской и Курской областях РФ, а также на украинском полуострове.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!