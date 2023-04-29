'Дважды контужен, выписываем': оккупант рассказал о потерях и произволе в войсках РФ. Аудио

В ходе телефонного разговора военнослужащий России сообщил о больших потерях во время штурмовых действий. Кроме того, он рассказал, что руководство осуществляет доукомплектование подразделений за счет раненых бойцов, которые не прошли полный цикл лечения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МО Украины. Разговор оккупанта был перехвачен спецслужбой.

Военнослужащий РФ сообщил о масштабных потерях россиян в боях.

"Да у меня здесь парни лежат, вот эти, как ты говоришь, помнишь, двадцать 200х, восемь 300х", – говорит оккупант по телефону.

Также он заявил о травмах своих побратимов, полученных на фронте.

"У него так подбородок порубило. В Майорске как раз, это же они в атаку ходили", – сообщил солдат РФ.

Примечательно, что руководство армии России осуществляет доукомплектование подразделений, которые отправляются на фронт, за счет военных, которые уже получили травмы и не долечились до конца.

"Так они уже три раза ходили, он звонил своим, вот они уже последний раз девять 200х. Их в атаку отправляли, оказывается", – дополнил солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Главное управление разведки Минобороны Украины продолжает вести работу по перехвату телефонных разговоров захватчиков с их родными и близкими. Один из таких диалогов произошел между супругой российского мобилизованного и ее подругой, матерью другого призванного на кровопролитную войну. и с ужасом констатируют тот факт, что до судьбы их мужчин никому нет никакого дела, ни к живым, ни к без вести пропавшим.