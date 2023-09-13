Две маленькие дочrи потеряли отца: на фронте погиб 30-летний защитник c Кировоградщины. Фото

Украинский защитник из Кировоградской области Максим Николенко погиб на фронте. Он был родом из города Помошная Новоукраинского района Кировоградской области, ему навеки осталось 30 лет.

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О трагедии сообщил глава Помощнянской громады Николай Антошик. Трагедия произошла 5 сентября, когда Максим Николенко выполнял боевое задание в районе поселка Новодонецкое Краматорского района Донецкой области.

Военный родился 1 ноября 1992 года. До масштабной войны работал железнодорожником.

Был мобилизован 27 октября 2022, служил в должности стрелка-санитара.

У Максима Николенко остались жена и две несовершеннолетние дочери.

"Двое малолетних дочерей остались без родного отца… От имени всей громады выражаем соболезнования родным и близким. Никакими словами не смягчить нестерпимую боль и не залечить раны в душе. Низкий Вам поклон", – написал глава громады.

О времени и месте прощания с Героем будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

–На фронте погиб 31-летний военный из Запорожской области Игорь Тригуб. В году вме 2022 году он с семьей выехал с оккупированной территории, а в начале июня 2023 года вступил в ряды ВСУ.

– В районе Новомайорского на Донетчине погиб Александр Григоряк. Воин с Буковины получил смертельные ранения во время вражеского артиллерийского обстрела.

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