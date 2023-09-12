"У него было много планов на будущее": в боях за Украину погиб 31-летний военный из Запорожской области. Фото

На фронте на юге Украины 6 сентября погиб наш защитник Игорь Тригуб, который в прошлом году вместе со своей семьей выехал с временно оккупированной территории Украины. В начале июня 2023-го мужчина стал в ряды ВСУ.

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Герой проживал в селе Юрьевка Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал "5 редакция".

Свою жену и дочку после оккупации мужчина вывез в Запорожье. Он погиб на 32-м году жизни.

"У него было много планов и мечтаний на будущее. Обожал свою маленькую дочь, с которой часто приходил в наш офис в Запорожье. 6 сентября 2023 года Игорь Тригуб героически погиб от российского снаряда в ходе боя", – рассказал председатель Софиевской сельской военной администрации Станислав Захаревич.

Известно, что жизнь украинского военнослужащего оборвалась на Бердянском направлении (Запорожская область).

Как писал OBOZREVATEL:

– В районе Новомайорского на Донетчине погиб воин Александр Григоряк. Житель Черновицкой области получил несовместимые с жизнью ранения во время вражеского артиллерийского обстрела.

– 9 сентября вблизи села Белая Гора Краматорского района Донетчины свой последний бой принял военнослужащий из Львовской области Василий Черный. 23-летний защитник стал в ряды украинского войска еще в 2021-м.

– В боях против российской оккупационной армии также погиб Сергей Иванюк. Без отца осталось двое детей. Воин проживал в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.

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