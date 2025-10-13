'Две невинных жизни, которые забрала война': появились данные о девушках, которых Россия убила ударами по Днепропетровщине. Фото

В результате российского удара беспилотником 11 октября погибла 23-летняя Руслана Морозова. 12 октября в больнице Днепра умерла 21-летняя Виктория Гончарова, раненная во время артобстрела Никополя.

Об этом стало известно из сообщения городского головы Никополя Александра Саюка, который выразил соболезнования семьям погибших.

"Две молодые девушки. Две невинных жизни, которые забрала война", – написал Александр Саюк.

11 октября российский ударный дрон попал в магазин, где работала Руслана Морозова. Девушка погибла на месте от полученных травм. У нее остались мать, отчим и две младшие сестры.

На следующий день, 12 октября, в больнице Днепра умерла 21-летняя Виктория Гончарова. 24 сентября она получила тяжелые ранения во время российского артобстрела Никополя. Несмотря на усилия медиков, спасти Викторию не удалось.

Напомним, дроновый удар государства-террориста РФ по Днепру 30 сентября убил молодого украинца по имени Ярослав. Он только что женился – свадьбу влюбленные сыграли за полторы недели до трагедии.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на пятницу, 10 октября, российская оккупационная армия осуществила атаку на Днепропетровщину. Под ударом оказались областной центр, Каменское, Криворожье и еще ряд общин, известно о трех пострадавших . В частности, захватчики попали и по энергетической инфраструктуре.

