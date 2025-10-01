'Не успела заменить документы, как стала вдовой': Россия ударом по Днепру убила мужчину, который только женился. Фото и видео

Дроновый удар государства-террориста РФ по Днепру 30 сентября убил молодого украинца по имени Ярослав. Он только что женился – свадьбу влюбленная сыграла за полторы недели до трагедии.

О смерти своего мужа сообщила в Instagram Богдана Витязь. "Сегодня (во вторник. – Ред.) погиб мой муж. Его убила проклятая #оссия. Мы были женаты полторы недели. Свадьбу праздновали в пятницу", – написала она.

Женщина призналась, что еще даже не успела сменить документы, как уже стала вдовой.

"Мое сердце разбито", – заявила Богдана и назвала своего любимого лучшим человеком, которого она знала. "Не передать словами, как сильно я тебя люблю", – обратилась она к погибшему.

Атака врага по Днепру

Во вторник, 30 сентября, посреди дня в Днепре прогремела серия взрывов из-за обстрела российскими ударными беспилотниками. Один человек погиб, есть много пострадавших.

Количество раненых, по информации начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, по меньшей мере 28 человек, из них госпитализированы 12. По словам чиновника, мужчина, который был в тяжелом состоянии, скончался.

Огонь охватил офисное помещение и автомобили, также повреждены многоквартирный дом, общежитие, учреждение культуры; две машины уничтожены полностью, еще 17 изуродованы.

Как писал OBOZ.UA:

– Российская оккупационная армия вечером 30 сентября также нанесла удары по Харькову. Воздушная атака началась после 18:00; все попадания пришлись на Холодногорский район города.

– В ночь на среду, 1 октября, российские оккупационные войска продолжили обстрел Харькова. По городу били КАБами и баллистическими ракетами. Есть разрушения, вспыхнули пожары. Пострадали шесть человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!