"Двигаться могут только в ад": защитники показали, как уничтожают российских оккупантов на украинской земле. Видео
Украинские защитники из Третьего армейского корпуса показали видео уничтожения российских оккупантов на украинской земле. На кадрах видно, как дроны работают по вражеским транспортным средствам и живой силе. Видео было обнародовано в январе на официальном канале корпуса.
Материал с боевой работы опубликовал официальный канал Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины.
В сообщении говорится: "Вы проехали знак "Въезд оккупантам запрещен". Дроны Третьего армейского корпуса напоминают вражеским транспортным средствам и пехоте, что двигаться по украинским дорогам они могут только в ад".
В заметке указано, что дроны корпуса системно обнаруживают и уничтожают цели противника. Авторы публикации отмечают, что удары наносились как по технике, так и по местам скопления оккупантов. Видео смонтировано из нескольких эпизодов боевой работы и демонстрирует результаты поражений.
Детали операций
По информации канала, украинские военные ликвидировали легковые автомобили и мототранспорт противника. Также была уничтожена живая сила врага, которая находилась в подвалах и зданиях.
Отдельно сообщается о подрыве склада боекомплекта и артиллерийской пушки. В боевой работе участвовали подразделения Paskuda battalion, Silver battalion и 3-го батальона ПБС KRAKEN.
Как сообщал OBOZ.UA, в окрестностях Константиновки пограничники подразделения "Феникс" поразили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Вражеская реактивная система залпового огня не успела доехать до позиции. Также уничтожен вражеский танк.
