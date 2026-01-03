Движение противника удалось остановить: в Силах обороны рассказали о ситуации на Лиманском направлении

На Лиманском направлении (Донецкая область) ситуация все еще остается сложной, но она полностью контролируется Силами обороны Украины. Российских захватчиков, которые пытались пройти вглубь украинских позиций в направлении Святогорска и Лимана, удалось остановить.

Успеха противник не имел, сейчас интенсивность его действий снизилась. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер структурного подразделения главного отдела беспилотных авиационных систем ГПСУ "Феникс" Никита Суглобов.

"Можем заявить, что сейчас на Лиманском направлении ситуация все еще остается тяжелой, но она полностью контролируется Силами обороны Украины. Враг пытался проникнуть в глубину нашей обороны, в стороне Святогорска и Лимана, с целью показать призрачные успехи", – сказал он.

По словам офицера, линия фронта осталась "непоколебимой", а российские захватчики не имели успеха.

"Можно говорить об определенных осложнениях в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и Северск. Но в целом, движение противника удалось остановить", – добавил Суглобов.

В последнее время, накануне новогодних праздников, наблюдалось увеличение активности российских штурмовых групп. Сейчас же противник "несколько успокоился", массированных штурмовых действий на участке, который удерживает "Феникс", не наблюдается.

"Малые группы противника и дальше пытаются протиснуться в глубину нашей обороны, но с меньшей интенсивностью. Это позволяет нашим пилотам поражать цели, которые находятся на большем расстоянии от линии соприкосновения. Это позиции вражеских пилотов, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами", – рассказал офицер.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине, Луганщине и Сумщине интенсивность боевых действий немного уменьшилась. Враг проводит постоянные перегруппировки, скорее всего, готовится к атакам в ближайшем времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!