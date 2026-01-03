'Враг не сидит тихо': в ВСУ рассказали, на каких направлениях РФ готовит наступление в январе

На Харьковщине, Луганщине и Сумщине интенсивность боевых действий немного уменьшилась. Враг проводит постоянные перегруппировки, скорее всего, готовится к атакам в ближайшем времени.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил, подполковник Виктор Трегубов в эфире Еспресо. Он отметил, что несмотря на уменьшение штурмов, враг "не сидит тихо".

"О ситуации на фронте, могу говорить за нашу зону ответственности – Харьковщина, Луганщина и Сумщина, противник ближе к алкогольному трипу с некоторыми нюансами. Сейчас видим не такие интенсивные атаки, как были, например, несколько недель назад. Происходят постоянные перегруппировки, постоянные попытки инфильтрации, они подтягиваются, скорее всего, российские оккупанты готовятся", – прокомментировал спикер.

По его словам, российская оккупационная армия сейчас пытается выстроить себе условия для дальнейшего проведения наступления уже в январе.

Однако это не означает, что враг прекратил боевые действия. Он продолжает обстреливать украинские города, нацеливаясь на критическую инфраструктуру и гражданских украинцев.

"Я сейчас нахожусь в Харькове, не так далеко от меня произошел взрыв. Мы видим, что россияне отнюдь не сидят тихо. Но по состоянию на сейчас интенсивность боевых действий немного замедлилась, что явно связано с подготовкой к новым "встречам" в новом году", – резюмировал Виктор Трегубов.

Наименьшая атака РФ по Украине за последнее время

По информации начальника управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрия Игната, наименьший обстрел территории Украины страна-агрессор Россия осуществила в ночь на 29 декабря. Тогда был зафиксирован запуск только 25 дронов – меньше всего за период наблюдений.

После этого активность несколько возросла: до 62, затем 127 и 200 дронов, а 1 января зафиксирован запуск 116 ударных БПЛА.

Начальник управления коммуникаций напомнил, что страна-агрессор традиционно наносит удары в новогоднюю ночь ракетами и дронами, но нынешняя активность была меньше, чем ожидалось.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 2 января оккупанты ударили "Искандерами" по Харькову. В результате атаки разрушен торговый центр. Кроме того, удар повредил многоквартирные дома. Россияне убили ребенка – трехлетнего мальчика и ранили более 30 жителей города.

Всего в ночь на 2 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 116 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 86 целей.

