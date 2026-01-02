'Видим тенденцию': Игнат рассказал о наименьшей атаке РФ по Украине за последнее время

Наименьший обстрел территории Украины страна-агрессор Россия осуществила в ночь на 29 декабря. В тот день оккупанты нацелили на территорию нашего государства 25 ударных беспилотников.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, впоследствии количество примененных беспилотников возросло, однако в новогоднюю ночь массированного удара, которого ожидали украинцы, не произошло.

Украинцы ожидали массированных обстрелов от РФ в новогоднюю ночь, как это происходит ежегодно. Однако в конце декабря россияне запускали только дроны и наименьшая активность пришлась на 29 декабря. В этот день было зафиксировано запуск только 25 дронов – меньше всего за период наблюдений. После этого активность несколько возросла: до 62, затем 127 и 200 дронов, а 1 января зафиксирован запуск 116 ударных БПЛА.

Начальник управления коммуникаций напомнил, что страна-агрессор традиционно наносит удары в новогоднюю ночь ракетами и дронами, но нынешняя активность была меньше, чем ожидалось.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 116 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 86 целей.

Также напомним, Украина получила еще два зенитных ракетных комплекса Patriot. Системы ПВО уже стали на защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Усиления защиты от российских атак удалось добиться благодаря недавним договоренностям с правительством Германии.

