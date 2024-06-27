Движение сопротивления сорвало онлайн-совещание руководства 'ДНР' гимном Украины. Видео

Киберспециалисты Движения сопротивления взломали онлайн-совещание так называемых "министров ДНР" и заставили их прослушать Гимн Украины. Это произошло 24 июня на оккупированном Донбассе.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Более того, пока предатели и коллаборанты внимательно слушали украинский Гимн, киберпатизаны не менее внимательно обыскали их компьютеры.

"В понедельник, 24 июня, состоялось онлайн-совещание руководства ДНР", которое благодаря силам Движения Сопротивления началось с прослушивания Гимна Украины. Один из участников панически пытался выключить камеру, очевидно, не желая слушать Гимн родного государства, но в результате и он, и его коллеги-изменники торжественно дослушали Гимн до конца", – отметили в ЦНС.

В Центре уточняют, что в это время киберспециалисты Движения сопротивления получили доступ к онлайн-совещанию окупантов, благодаря чему получили нужные им данные о враге, а заодно и "решили настроить предателей на патриотический лад".

В ЦНС даже показали одного из киберпартизан: на фото можно увидеть, что на его технике изображение именно этого онлайн-совещания.

Совещание было посвящено ужасному состоянию ЖКХ оккупированных регионов Донецкой области. Но "музыкальная пауза вызвала у коллаборантов настоящую паранойю, и они решили больше не работать", отметили в Сопротивлении и посоветовали предателям "принимать такие действия как милосердное предупреждение".

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины осуществили массированную кибератаку на крупнейшие российские интернет-провайдеры во временно захваченном Крыму. Атаки получили сразу ряд крупных поставщиков услуг на полуострове.

Также украинские хакеры атаковали работу серверов основного провайдера российских банков "Мастертел". В его работе несколько дней наблюдались сбои.

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