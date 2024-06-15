Двое мужчин пытались бежать в Румынию, но заблудились: пришлось звать спасателей. Фото

В Черновицкой области двое мужчин пытались незаконно пересечь государственную границу, но заблудились в горах. Поэтому им ничего не оставалось делать, крое как вызывать на помощь спасателей.

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В итоге нарушителей привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничникам Черновицкого отряда поступила информация от сотрудника ГСЧС о звонке от двух мужчин, которые незаконно пытались добраться до Румынии, однако заблудились в горах. Пограничный наряд вместе с горноспасательным подразделением уже через некоторое время нашли двух нарушителей.

Сотрудники ГПСУ выяснили, что двое украинцев начали свой путь ночью и были уверены, что под утро уже окажутся на территории Румынии. Однако усталость и сильный дождь способствовали потере ориентировки, поэтому они и обратились за помощью. В итоге нарушители были привлечены к административной ответственности. В свою очередь пограничники отметили, что попытки незаконного пересечения границы могут угрожать жизни и здоровью.

Напомним, в Одесской области вечером 13 июня пограничники задержали грузовик, в прицепе которого обнаружили 41 "пассажира". Водитель грузовика, якобы перевозившего зерно, на самом деле вез группу нарушителей к границе.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области грузовой автомобиль ГАЗ-66 с "военными" номерами незаконно пересек границу в сторону Венгрии. По горячим следам местные правоохранители задержали 32 гражданина Украины.

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