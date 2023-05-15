Дым был виден издалека: ВСУ эффектно уничтожили пушку и склад боеприпасов врага на Бахмутском направлении. Видео

Украинские защитники уничтожили склад боеприпасов и расчет пушки противника в районе Бахмута Донецкой области. "Бавовну" оккупантам отправили артиллеристы Вооруженных сил Украины.

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Соответствующее видео 15 мая опубликовал Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ. Пресс-служба уточнила, что операцию провели воины 45-й отдельной артиллерийской бригады (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Судя с песни, которую военные выбрали для сопровождения кадров, потери понесла частная военная компания "Вагнер" Евгения Пригожина.

После прицельных выстрелов склад БК противника загорелся. Сначала было видно густой дым, а потом – вспыхнувший огонь, который поднимался высоко в небо.

Поскольку недалеко от этого места находилась живая сила противника, можно судить, что у ЧВК "Вагнер" прибавилось "обнуленных" наемников.

Как писал OBOZREVATEL:

– В городе Бахмут на Донетчине ситуация остается очень сложной. Там враг ведет постоянные обстрелы и подтягивает подкрепление.

– В районах вокруг Бахмута Силы обороны продвинулись на двух направлениях, заявлял ранее американский аналитический Институт изучения войны.

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