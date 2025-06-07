Дым от пораженных ранее самолетов: СБУ показала новое видео со спецоперации 'Паутина'

Служба безопасности Украины обнародовала новое эксклюзивное видео спецоперации "Паутина". На кадрах видно путь FPV-дрона, который вылетел из модульного домика и направляется к поражению российского истребителя на аэродроме "Белая".

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 7 июня. В ведомстве добавили, что приблизительная стоимость пораженной российской техники превышает 7 миллиардов долларов США.

В частности, на кадрах можно разглядеть, как беспилотник пролетает немалое расстояние и беспрепятственно залетает на территорию аэродрома, из которого уже видно дым от ранее пораженных самолетов.

Благодаря блестящей украинской спецоперации, СБУ нанесла удары сразу по 4 военным аэродромам рашистов: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая", где базировалась стратегическая авиация государства-агрессора.

Отвечал за это глава СБУ Василий Малюк по поручению Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского.

"Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78", – говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина" на территории России, которая не имеет аналогов в мире. Десятками БПЛА были нанесены удары по аэродромам базирования российской стратегической авиации. Операцию готовили более 1,5 года. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные конструкции.