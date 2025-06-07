'Просто делали свою работу': Зеленский раскрыл новые детали операции 'Паутина' и роль водителей-россиян

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские водители грузовиков, которые доставили тайно доставили дроны к аэродромам в ходе спецоперации "Паутина", ничего не знали о своей роли в атаке беспилотников. Глава государства подчеркнул, что таким образом можно констатировать о непреднамеренных действиях водителей.

Видео дня

Также президент подчеркнул, что операцию осуществили исключительно с использование оружия украинского производства. Об этом Зеленский рассказал в интервью ABC News.

Зеленский заявил, что водители не знали, что передвижные коттеджи и другие контейнеры, которые они перевозили, были тайно оснащены беспилотниками, которые могли атаковать российские аэродромы и нанести ущерб военной технике стоимостью в миллиарды долларов.

В ходе атаки беспилотники, используемые для проведения атаки, были спрятаны в "мобильных домах" с раздвижными крышами, которые загружались на грузовики, а затем дистанционно открывались для проведения операции.

"Они ничего не знали. Они просто выполнили свою работу", – сказал Зеленский о водителях, которые привезли к аэродромам беспилотники.

Напомним, в сети появились спутниковые снимки аэродрома "Белая" Иркутской области. Кадры подтверждают повреждение стратегических бомбардировщиков после атаки украинских БПЛА.

Как писал OBOZ.UA:

– Днем 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина" на территории России, которую можно назвать не просто уникальной, а не имеющей аналогов в мире. Десятками дешевых дронов были нанесены удары по аэродромам базирования российской стратегической авиации, входящей в состав ядерной триады.

– Впоследствии в минобороны Российской Федерации отреагировали на атаку по аэродромам. Там, ожидаемо, выдали неадекватное заявление о последствиях спецоперации СБУ "Паутина".

– По данным источников нашего издания, уникальная спецоперация СБУ получила название "Паутина". Предварительно, российской авиации нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

– Наши источники также рассказали, что операцию готовили более 1,5 года. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные конструкции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!