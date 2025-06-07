"Просто делали свою работу": Зеленский раскрыл новые детали операции "Паутина" и роль водителей-россиян
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские водители грузовиков, которые доставили тайно доставили дроны к аэродромам в ходе спецоперации "Паутина", ничего не знали о своей роли в атаке беспилотников. Глава государства подчеркнул, что таким образом можно констатировать о непреднамеренных действиях водителей.
Также президент подчеркнул, что операцию осуществили исключительно с использование оружия украинского производства. Об этом Зеленский рассказал в интервью ABC News.
Зеленский заявил, что водители не знали, что передвижные коттеджи и другие контейнеры, которые они перевозили, были тайно оснащены беспилотниками, которые могли атаковать российские аэродромы и нанести ущерб военной технике стоимостью в миллиарды долларов.
В ходе атаки беспилотники, используемые для проведения атаки, были спрятаны в "мобильных домах" с раздвижными крышами, которые загружались на грузовики, а затем дистанционно открывались для проведения операции.
"Они ничего не знали. Они просто выполнили свою работу", – сказал Зеленский о водителях, которые привезли к аэродромам беспилотники.
Напомним, в сети появились спутниковые снимки аэродрома "Белая" Иркутской области. Кадры подтверждают повреждение стратегических бомбардировщиков после атаки украинских БПЛА.
Как писал OBOZ.UA:
– Днем 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина" на территории России, которую можно назвать не просто уникальной, а не имеющей аналогов в мире. Десятками дешевых дронов были нанесены удары по аэродромам базирования российской стратегической авиации, входящей в состав ядерной триады.
– Впоследствии в минобороны Российской Федерации отреагировали на атаку по аэродромам. Там, ожидаемо, выдали неадекватное заявление о последствиях спецоперации СБУ "Паутина".
– По данным источников нашего издания, уникальная спецоперация СБУ получила название "Паутина". Предварительно, российской авиации нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.
– Наши источники также рассказали, что операцию готовили более 1,5 года. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные конструкции.
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