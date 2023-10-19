'Единственный выход – ложиться в дурку': оккупанты обсуждают, как можно убежать от войны в Украине. Перехват

Военный оккупационной армии России, которая ведет против украинского государства войну, пожаловался, что боевые действия могут "затянуться еще на 2-3 года". Он заявил, что уже ищет способы не учавствовать в преступлениях РФ и единственным вариантом уйти с фронта назвал "лечь в дурку".

Аудиозапись перехваченного разговора оккупанта с женой опубликовали на официальном Youtube- канале Главного управления разведки Минобороны Украины в среду, 18 октября. Также он пожаловался на обстрелы со стороны защитников Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, россиянин сказал, что слушал выступление российского диктатора Владимира Путина, который "толком ничего не сказал". Но с его слов оккупант понял, что в планах главы Кремля не заканчивать войну в Украине, а наоборот ее затягивать.

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– Х*хлы, блин, подарки нам шлют. Прилеты..

– Сильно?

– Да так, парочку-троечку прилетело.. Четыре нах*й..

– Ну нормально все?

– Да, нормально. Вовку (российский диктатор Владимир Путин. – Ред.) еще тут сидели слушали. Короче них*я он толком не сказал.

– Ну да, и я тоже слушала сидела. Ну про отпуск сказал.. Через пол года – 14 дней.

– Да, больше ничего..Походу это все надолго будет. И эта ху*ня надолго затянется. Года на два, может, на три затянуться. Такая хрень пошла. Единственный вариант, это, бл*дь, п*здовать в отпуск нах*й, и в дурку ложиться бл*дь!

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР перехватили разговор оккупанта, в котором он сказал, что армия РФ продолжает нести большие потери в Украине – всего за несколько дней в одном из подразделений стало меньше на 100 человек. При этом командованию безразлично, что происходит с личным составом – раненых не эвакуируют, а тела погибших так и остаются лежать на поле боя.

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