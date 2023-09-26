Едут убивать украинцев за деньги: оккупант рассказал жене о мотивах российских военных. Перехват

Российский оккупант рассказал о мотивах захватчиков, которые едут воевать против Украины. Многие из них отправляются убивать украинцев в том числе и ради денег.

Об этом стало известно из телефонного разговора военного РФ с женой, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца). Еще не было среди оккупантов таких, кто сказал бы, что ему не нужны деньги, отметил он.

По словам захватчика, граждане страны-агрессора идут воевать по разным причинам: кто-то потерял работу, кто-то хочет заработать, чтобы отдать долги, а у кого-то проблемы в семье.

Жена оккупанта сказала, что сейчас очень много людей в РФ едет на войну, однако на передовой, отметил военный страны-агрессора, это не очень заметно. Он предположил, что новобранцев лучше готовят перед отправкой на фронт, на что уходит больше времени. Однако его жена считает, что все дело в больших потерях личного состава российской армии – их просто не успевают пополнять.

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"Короче, у нас заполнены все эти ближайшие больницы, госпиталя – везут, где кто ляжет, за тридевять земель", – ответил ей оккупант.

Он также рассказал, что Вооруженные силы Украины постоянно атакуют позиции россиян. Последним сильно досаждают украинские дроны, которые сбрасывают на них боеприпасы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают жаловаться на то, как плохо обеспечена армия РФ. Им не хватает современной техники и снарядов, к тому же, боеприпасы у россиян старые – они выпущены еще в 1985-1986 годах. Такая же ситуация и с пулеметами.

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