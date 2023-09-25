'Боеприпасы все старые, 1985-86 годов': оккупант пожаловался на плохое обеспечение армии РФ. Перехват

Российские оккупанты продолжают жаловаться на то, как плохо обеспечена армия РФ. Им не хватает современной техники и снарядов, к тому же, боеприпасы у россиян старые – они выпущены еще в 1985-1986 годах. Такая же ситуация и с пулеметами.

Об этом стало известно из телефонного разговора военного РФ, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца). По его словам, Вооруженные силы Украины бьют по позициям захватчиков в 4-5 раз чаще, чем они по украинским.

Из-за этого войска РФ несут большие потери. К примеру, сказал оккупант, недавно прямо в российский окоп прилетел минометный снаряд, двое захватчиков из его подразделения погибло, а еще один был ранен.

В РФ активно обсуждается то, что война может длиться до 2026 года. Если же в России будет объявлена полная мобилизация, то президенту РФ Владимиру Путину придется "воевать со своими", заявил российский военный.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты жалуются, что обеспечение их армии осталось на уровне СССР. Они признают, что у Вооруженных сил Украины есть значительное преимущество в техническом обеспечении.

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