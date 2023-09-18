'Что от СССР осталось – тем и воюем': оккупант пожаловался на преимущество ВСУ в техническом обеспечении. Перехват

Российские оккупанты жалуются, что обеспечение их армии осталось на уровне СССР. Они признают, что у Вооруженных сил Украины есть значительное преимущество в техническом обеспечении.

Об этом стало известно из телефонного разговора военного РФ с товарищем, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца). По его словам, если с формой и одеждой особых проблем у его подразделения нет, то с оснащением и различным оборудованием у российских захватчиков "все плохо".

"С этим х**во там, ну, такое, оборудование, знаешь. У них (у ВСУ – Ред.) все круче, чем у нас, короче", – жалуется оккупант. "Ну, мы остались еще на том уровне, как вот от Советского Союза, что осталось – тем и воюем", – сказал его собеседник.

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К примеру, если на одном участке у наших Сил обороны есть 20 дронов, то у захватчиков – всего один.

При этом россияне осознают, что их пропаганда врет о том, что у армии РФ якобы всего достаточно и есть успехи на фронте. По их словам, "нормальные" граждане России это понимают, однако есть и те, кто слепо верит всему, что слышит с экрана телевизора.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский захватчик пожаловался жене, что ему приходится питаться на передовой куриными костями. Также он поделился, что ВСУ концентрируют силы и готовят наступление.

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