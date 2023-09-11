Вместо мяса – одни кости: оккупант пожаловался на обеспечение войск РФ и наступление ВСУ. Перехват
Российский захватчик пожаловался жене, что ему приходится питаться на передовой куриными костями. Оккупант заявил, что им присылают якобы куриную тушенку, которая на самом деле оказывается перемолотой смесью мяса и костей.
Также оккупант заявил, что вскоре будет наступление ВСУ, и фактически попрощался с женой. Об этом свидетельствуют аудиоперехваты телефонных разговоров, которые есть в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца страницы).
По словам российского военного преступника, на передовую им присылают "патриотическую" тушенку ZV. Однако в банках на самом деле находятся перемолотые кости.
"Тушенкой питаемся, куриные консервы, куриное мясо приходит – а там кости одни. Ну приходит, "ZV" называется, типа "за наших". Выдают мясо куриное, а там берешь – курицы нет, одни кости. Кости с мясом перемолотые, кошкам отдаем. Паштет и курицу едят постоянно", – жалуется оккупант.
Кроме того, захватчик пожаловался, что ВСУ концентрируют силы и готовят наступление. По словам оккупанта, он надеется "продержаться как в фильмах", а затем, возможно, придет подкрепление.
"Короче, связь может пропасть вообще, нам сказали. Потому что хо**ы наступают на нашем направлении, там 40 тысяч спереди нас стоят, им осталось построить понтоны. Не знаю, что дальше будет. Сказали, именно у нас будут наступать. Разведка сказала, 29-го будут наступать. Сегодня трехсотые приползли, ползали-ползали… вообще жесть. Может, сейчас связь вообще пропадет. Нам как фильмах, надо продержаться – и всё, подкрепление придет", – заявил оккупант.
Ранее сообщалось, что очередной перехват телефонного разговора российского солдата подтвердил многочисленные потери армии России. Оккупант срывающимся голосом просит товарища договориться с военкомом, чтобы тот вытащил остатки захватчиков с фронта, иначе и им придет конец.
Напомним, российские оккупационные войска несут значительные потери на войне в Украине. Поэтому военные путинской армии деморализованы и имеют низкое психологическое состояние.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России контрактники пытаются разными способами избегать возможной переброски на передовую в Украине. Больше всего они боятся участвовать в штурмах.
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