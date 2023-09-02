'Более половины мобилизованных погибли': жена оккупанта узнала, как на самом деле воюет армия РФ. Перехват

Российские оккупационные войска несут значительные потери на войне в Украине. Поэтому военные путинской армии деморализованы и имеют низкое психологическое состояние.

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Жена оккупанта узнала, как на самом деле воюет армия РФ. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Так, жена оккупанта рассказала ему о значительных потерях воюющего на Авдеевском направлении 36-го полка РФ. По ее словам, захватчиков без подготовки бросают на штурмы.

"Пацанов два раза кидали, а третий раз куда-то на Авдеевку кинули, короче, больше половины пацанов погибло, мобилизованных, 36-й полк… который из Новосибирска 36-й полк, который уходил с вами… Ну вот, их якобы кинули после того, как их сразу отправили из Новосибирска, сразу давай кидать там на штурмы", – рассказала она.

Напомним, российские оккупанты продолжают придумывать разные способы, чтобы избежать участия в боевых действиях в Украине. Мать одного из захватчиков безуспешно пытается унести сына с фронта.

Ранее сообщалось, что в России контрактники пытаются разными способами избегать возможной переброски на передовую в Украине. Больше всего они боятся участвовать в штурмах.

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