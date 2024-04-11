Ее спасали из-под завалов: появились данные о состоянии 21-летней девушки, пострадавшей от удара РФ по Хмельницкому. Видео

В Хмельницком сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов 21-летнюю Марию. Девушка находилась в доме, в который попала вражеская армия.

Видео было опубликовано в Telegram МВД Украины. О спасательной операции в сюжете рассказал начальник караула 40 Государственной пожарно-спасательной части Ростислав Лобунько.

Отмечается, что мама девушка смогла дозвониться до нее, и спасатели вручную по маленькому кирпичику начали разбирать разбитый бетон и конструкции. Технику не применяли, чтобы не причинить человеку вреда.

Как отметил Лобунько, сначала откопали голову, потом – остальное тело. Спасатели постоянно говорили с девушкой, чтобы она не теряла сознание. Когда удалось деблокировать, ее передали медикам. Мария продолжает реабилитацию, спасатели посетили ее в больнице.

Напомним, 11 апреля Россия осуществила по Украине пуски дронов-камикадзе типа "Шахед", а затем ударила крылатыми ракетами Х-101/555 и баллистикой. В Харьковской, Запорожье, Киевской и Львовской областях зафиксированы попадания в объекты энергетики. В общей сложности российская атака продолжалась семь часов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 апреля Силы ПВО отразили массированную атаку, которую в течение ночи и утра 11 апреля Россия совершила 82 средствами нападения. На регионы летело 42 ракеты и 40 дронов-камикадзе, защитникам неба удалось сбить 18 и 39 таких целей соответственно.

– Россия ударила крылатыми ракетами разного класса и дронами-камикадзе по Львовской области. Были атакованы два объекта критической энергетической инфраструктуры.

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