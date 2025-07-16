Ее убила Россия: в Полтаве прощаются с женщиной, которая умерла от ранений в результате удара БПЛА по ТЦК. Фото

В Полтаве попрощались с госслужащей Вооруженных сил Украины Ларисой Зарицкой, которая умерла в результате полученных во время российского удара по городу 3 июля ранений. Врачи боролись за жизнь женщины более недели, однако 12 июля ее сердце остановилось.

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Лариса Зарицкая работала в Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, по которому россияне нанесли ракетный удар, в течение последних десяти лет она помогала ветеранам оформлять пособия, пенсии и льготы. О погибшей рассказали на официальной Facebook-странице Полтавского областного ТЦК и СП.

"Сегодня в Полтаве попрощались с государственным служащим ВС Украины Ларисой Зарицкой. Наша коллега умерла утром 12 июля в больнице от тяжелых ранений, полученных в результате российского шахедного обстрела здания областного ТЦК и СП... Несмотря на все усилия врачей спасти ее жизнь, умерла в больнице", – указано в сообщении.

Лариса Зарицкая была коренной полтавчанкой: именно в этом городе она родилась 30 марта 1974 года, в городской школе №5 получила образование. В Полтаве женщина начала и свою трудовую деятельность: 1991-1995 годах год работала на заводе "Лтава", в 2001-2005 – на частном предприятии "Ест".

Далее же Лариса Зарицкая получила высшее образование – закончила Полтавский национальный педагогический университет им. В. Г. Короленко в 2006-м – и в октябре того же года пришла на работу в Полтавский областной военный комиссариат (что с 2020-го стал Полтавским областным ТЦК и СП). Она работала там до дня своей гибели – за исключением перерыва с декабря 2012 по май 2015 года.

Женщина помогала военным ветеранам оформлять пособия, пенсионные выплаты и льготы.

"Трагическим утром 3 июля в результате попадания российского БПЛА в здание Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки наша коллега получила тяжелые травмы. Несмотря на все усилия врачей спасти ее жизнь, умерла в больнице. Лариса Зарицкая была высоким специалистом, профессионалом своего дела. Пользовалась заслуженным уважением среди коллег. Ее гибель – тяжелая потеря для нашего коллектива. Выражаем искренние соболезнования семье Ларисы Ивановны", – отметили в Полтавском областном ТЦК и СП.

За жизнь Ларисы Зарицкой врачи боролись в течение 9 дней после массированного ракетного удара врага по облцентру – но проиграли битву со смертью: женщина скончалась 12 июля.

С безвинной жертвой российского удара ее родные, друзья и коллеги попрощались в Свято-Успенском соборе ПЦУ.

Напомним, 3 июля, оккупанты нанесли удар по Полтаве. В результате атаки возникли пожары в здании ТЦК и жилом доме. Сразу на месте тогда погибли два человека, еще около 60 получили ранения.

Так, одним из погибших в тот день стал 21-летний студент Александр Ляшик. Парень учился по специальности "учет и налогообложение" и, как рассказали в его учебном заведении, имел много планов на будущее, был настойчивым, доброжелательным и мечтал работать на благо Украины.

Другой погибший – защитник Стас Попович, который погиб в родном городе менее чем через неделю после увольнения из ВСУ. Мужчина пришел в ТЦК по делам, когда Россия нанесла удар. У ветерана осталось двое маленьких детей.

А 12 июля стало известно, что количество жертв той атаки возросло до трех: именно тогда поступило известие о том, что врачам не удалось спасти жизнь Ларисы Зарицкой.

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