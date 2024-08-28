'Эффект 100%': пограничники поразили вражескую антенну с ретранслятором в Кременной на Луганщине. Видео

В Луганской области украинские пограничники плечом к плечу с побратимами из других составляющих Сил обороны ведут ожесточенные бои с российскими захватчиками и наносят врагу потери. Недавно они уничтожили вражескую антенну с ретранслятором в районе Кременной.

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Урон россиянам нанесли с помощью FPV-дрона воины бригады "Помста". Видео поражения показали в Государственной пограничной службе Украины.

"Вражескую антенну с ретранслятором поразили пограничники "Помсти" в районе Кременной Луганской области. Результат остался за кадром, но эффект – 100%", –отметили в ГПСУ.

В самой "Помсті", сформированной на базе Луганского пограничного отряда, уточнили: отлично сработали операторы из подразделения РУБпАК "Феникс".

На видео продолжительностью всего несколько секунд видно, как украинский дрон подлетает к вражеской антенне. В момент поражения изображение исчезает.

Напомним, всего за сутки 27 августа защитники отминусовали 1090 оккупантов и 27 артсистем. Также украинские воины обезвредили пять танков, 14 боевых бронированных машин, одну РСЗО, одно средство ПВО, один самолет, 94 БПЛА оперативно-тактического уровня, шесть крылатых ракет, 41 автомобиль и шесть единиц специальной техники оккупантов.

Между тем, на Курщине воины ССО уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Сапфир". Он, кичились россияне, способен распознавать все типы дронов на расстоянии до 30 км и противодействовать им при приближении более чем на 5 км оккупанты также уверяли, что он якобы эффективен в противодействии FPV-дронам.