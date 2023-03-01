Его не остановило ранение: в бою за Украину погиб воин Павел Грек. Фото

В последний день зимы в боях за Украину погиб защитник Павел Грек. Он получил ранение на фронте осенью 2022 года и после выздоровления вернулся к своей работе.

Видео дня

О потере Героя на своей странице в Facebook сообщил украинский военный добровольец, командир подразделения разведки Владимир Регеша с позывным "Санта". Он отметил, что Грек был настоящим воином и невероятным человеком.

"Пашка уничтожил сотни и сотни скотов, но и сотня тысяч их никчемных жизней не стоят его одного", – с грустью отметил Регеша.

Он отметил, что самостоятельно занимается организацией похорон Героя в Днепре и оставил реквизиты своей карты для желающих помочь: 5375 4141 2382 7320 МоноБанк.

"Мы обречены победить. Только вот, цена непомерная", – подчеркнул Санта.

Напомним: в боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб уроженец Закарпатья Иван Мезей. 34-летний воин с августа прошлого года защищал Украину в рядах славной 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

А в Хмельницком попрощались с еще одним защитником Украины, 48-летним добровольцем Виктором Здыбелем. Воин погиб на Луганском направлении во время выполнения боевого задания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в сети рассказали о Героях, которые заблокировали проход колонны окупантов в первые дни войны под Ирпенем. Младший сержант ВСУ Роман Шиманский вместе со своим побратимом Захаром заблокировали проход колонны российских оккупантов в первые дни войны под Ирпенем. Сделали они это, подорвав мост ценой своей жизни;

– Первомайская громада Харьковщины 26 февраля попрощалась с защитником Украины Алексеем Азаренковым, погибшим в боях под Бахмутом. В марте воину должно было исполниться 34 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!