Ехали на штурм: нацгвардейцы показали, как уничтожили оккупантов вместе с техникой. Видео

Бойцы бригады "Спартан" уничтожили российских военных, которые пытались выдвинуться на штурм на автомобилях, мотоциклах и квадроциклах. Поражение целей осуществили операторы беспилотников, которые зафиксировали и ликвидировали противника вместе с техникой.

Противник в последнее время активно использует легкий транспорт, пытаясь повысить мобильность и избегать поражения тяжелой техники. Об этом сообщила Национальная гвардия Украины в Telegram-канале.

Однако в зоне ответственности бригады "Спартан" такие попытки оказались безуспешными. Операторы БпЛА обнаружили передвижение вражеской группы и нанесли точечные удары, в результате чего оккупанты были уничтожены вместе с транспортными средствами. Попытки продвижения противника фиксируются и оперативно пресекаются.

На обнародованных кадрах видно момент поражения техники и живой силы врага. Украинские военные подчеркивают, что использование использования авто-, мото- или квадрациклов не гарантирует противнику ни скорости, ни защиты от ударов беспилотников.

В подразделении заверили, что контроль за ситуацией на участке фронта остается стабильным, а все попытки штурмовых действий своевременно выявляются и нейтрализуются.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ВСУ в зоне ответственности Группировки войск "Восток" продолжают давать достойный отпор оккупантам. По состоянию на утро 21 февраля, за минувшие сутки наши защитники отбили 75 атак российских захватчиков.

