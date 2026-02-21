'Ситуация сложная': в ВСУ назвали направление, где РФ усиливает давление

Вооруженные силы Украины в зоне ответственности Группировки войск "Восток" продолжают давать достойный отпор оккупантам. По состоянию на утро 21 февраля, за минувшие сутки наши защитники отбили 75 атак российских захватчиков.

Сложная ситуация остается в районе Покровско-Мирноградской агломерации, там враг усиливает давление. Подробнее об этом сообщили на Facebook-странице УВ "Восток".

Сейчас украинские подразделения проводят активные боевые действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

"Противник активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда, россияне усиливают давление, в частности, в районах населенных пунктов Родинское и Гришино. Ситуация остается сложной. В условиях расширения килзоны и постоянной активности вражеских дронов логистика существенно затруднена, но обеспечивается", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки только на Покровском направлении наши защитники отбили 39 штурмовых и наступательных действий противника в районах Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Муравки, Новониколаевки и в направлении Новоалександровки, Кучерова Яра, Сергеевки и Новопавловки.

По предварительным данным, украинские воины уничтожили:

96 беспилотников;

4 автомобиля;

3 единицы спецтехники;

5 квадроциклов;

2 артиллерийские системы;

2 укрытия личного состава.

Кроме того, поражены 1 боевая бронированная машина, 11 автомобилей, 2 артиллерийские системы и 70 укрытий врага.

В Группировке войск "Восток" добавили, что противник активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда. Со своей стороны подразделения сил обороны Украины противодействуют этим намерениям врага. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка и дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага.

"Силами обороны Украины осуществляются поисково-ударные действия для недопущения дальнейшего продвижения захватчиков, уничтожаются транспортные средства, которые пытаются использовать вражеские штурмовые группы. Также продолжаются поисково-ударные действия наших подразделений в Мирнограде и его окрестностях. Враг продолжает применять тактику малых пехотных групп, что критически истощает человеческий ресурс россиян", – указано в сообщении.

По словам военных, в зоне ответственности группировки "Восток" потери врага остаются самыми высокими – за минувшие сутки ликвидировано 388 российских военных. Кроме того, уничтожено 1513 беспилотников различных типов и 158 единиц другого вооружения и техники. В течение суток также поражены 33 пункта управления российскими дронами.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты усилили активность на севере Мирнограда, пытаясь давить на позиции ВСУ. Украинские подразделения удерживают рубежи и не позволяют противнику продвинуться. Враг концентрирует усилия в северной части города и стремится создать предпосылки для дальнейшего наступления.

