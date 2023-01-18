Экс-командующий НАТО в Европе призвал Запад усилить поддержку Украины: отлично, что даем 10 танков, но нужно 300-500

Генерал в отставке Уэсли Кларк, бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, призвал Запад усилить поддержку Украины. Он считает, что партнеры должны сделать гораздо больше, особенно, после нападения на Днепр.

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Об этом он сказал во вторник, 17 января, корреспонденту CNN Кейт Болдуан. Экс-командующий НАТО подчеркнул, что Россия не сдается в своих действиях, наоборот – Кремль мобилизует больше сил и планирует еще одно наступление.

"Здорово, что мы даем им 10 танков из Великобритании. Десять танков? Украине нужно 300, 500 танков. Здорово, что мы пытаемся послать им еще несколько гаубиц. Этого не достаточно. Мы должны серьезно отнестись к этому", – подчеркнул Кларк.

Напомним: Запад сейчас ведет интенсивные дискуссии на тему военной помощи Украине, в том числе о танках Leopard. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто надеется, что его страна и другие партнеры получат разрешение от Германии на реэкспорт этой военной техники.

Как сообщило издание The Guardian со ссылкой на источники в минобороны Британии, глава ведомства Бен Уоллес планирует присоединиться к своим коллегам из Польши и стран Балтии на встрече в Эстонии, чтобы еще раз попытаться убедить Германию передать Украине немецкие танки Leopard 2. Встреча состоится в четверг, 19 января.

При этом, если немецкое федеральное правительство в ближайшее время примет решение о поставке танков Leopard 2 в Украину, то 10-15 единиц вооружения могли бы быть в Украине уже в 2023 году. При этом, Германия не отменяет тот факт, что поставки танков возможны и в большем количестве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– США уже в конце текущей недели могут объявить о дополнительной помощи Украине. Пока что в Белом доме не стали раскрывать подробности предстоящего пакета помощи;

– премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал, что помощь Украине не прекратится, пока не прекратится война. Он подчеркнул, что диктатор Владимир Путин не должен выиграть, поскольку в таком случае, он не ограничится только Украиной.

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