Экс-нардеп Деркач "отличился" заявлением о "грязной бомбе" Украины: в сети отреагировали

Украина якобы может работать над созданием "грязной бомбы" (способной рассеивать радиацию на каком-то участке местности), утверждает предатель, экс-депутат Верховной рады III–IX созывов Андрей Деркач. Сбежавший в Россию бывший украинский политик пожаловался на "ядерный шантаж" со стороны Киева, однако был высмеян в сети.

Бессмысленный фейк Деркач выдал в интервью пропагандистскому беларусскому государственному агентству. Его слова активно подхватила российская пропаганда.

"У нас на сегодняшний день в проверке находится информация о работе спецслужб Украины по созданию грязной бомбы. То есть ядерный шантаж для руководителей Украины – это норма, они это делали и перед началом "СВО", и в период "СВО", – заявил пособник Кремля.

Деркач сказал, что у него есть "важный и серьезный вопрос": знают ли на Западе об этом либо же они и сами "руководят этим процессом с точки зрения эскалации".

Украинцы в социальных сетях на российскую пропаганду из уст экс-нардепа отреагировали с юмором. "Россияне криком кричат, что у Украины есть "грязная атомная бомба". У меня один вопрос: кто не помыл?" – пошутил один из пользователей.

Напомним: Андрею Деркачу в 2022 году было объявлено подозрение в государственной измене, суд заочно арестовал его. Центр противодействия дезинформации отмечал, что политик, предварительно, сбежал в Российскую Федерацию. Он также находится под санкциями США.

Как писал OBOZ.UA:

– В июне 2022-го СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ России в Украине. В нее входил одиозный депутат Андрей Деркач, занимавшийся созданием ряда частных охранных фирм в разных регионах Украины, которые должны были помочь РФ быстро захватить государство.

– Дело Деркача, обвиняемого в государственной измене и незаконном обогащении, правоохранители направили в суд в 2023 году. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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