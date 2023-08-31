Экс-помощница херсонского нардепа перешла на сторону РФ и баллотируется на псевдовыборах от партии Путина: подробности

Бывшая помощница народного депутата Украины от "Слуги народа" Сергея Козыря Ольга Осипенко работает на россиян и баллотируется на псевдовыборах от путинской партии "Единая Россия". Ее фамилия засветилась среди 191 кандидата в "законодательное собрание" Херсонской области.

Видео дня

Об этом сообщает издание "Мост". Отметим, что фейковое досрочное голосование оккупанты запланировали на левобережье Херсонщины в течение 2-7 сентября (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

40-летняя уроженка Казахстана Ольга Осипенко баллотируется на них под высоким номером 7, что дает ей почти стопроцентную гарантию получить на "выборах" мандат псевдодепутата.

В настоящее время предательница Украины работает так называемым заместителем руководителя оккупационного управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Херсонской области.

Примечательно, что недавно женщина была помощницей "слуги" Сергея Козыря, а до этого – его советницей. Еще раньше она помогала одиозному депутату Илье Киве, который сегодня скрывается в РФ.

В команду к Козырю ее привел один из членов группы "Шахтеры" в Херсонской облгосадминистрации Артем Гинзбург – родственник уже бывшей жены нардепа. Как и Осипенко, Гинзбург занимался в ОГА проблемами транспорта.

Известно, что Осипенко была арендатором парковки в районе ж/д вокзала, который в сезон используют как нелегальный автовокзал. Официально там работал ФЛП Шмагановский, но конечным бенефициаром была именно помощница нардепа и ее одесские коллеги.

"Это место она получила из-за тесной дружбы с херсонскими полицейскими. Ее звезда сошла на полицейском небосводе после налаживания сотрудничества с тогдашним заместителем начальника ГУПП в Херсонской области Александром Анохиным. А Гинзбург, за родом своей деятельности, должен был следить, чтобы в области не было нелегальных" перевозок. Но, за летние месяцы никто нелегальных перевозчиков так и не поборол", – пишут расследователи.

Из биографии Осипенко также известно, что она была помощницей нардепов Федора Негоя и Андрея Одарченко, в свое время активно защищала главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, который ныне сидит за решеткой (он признан виновным в заказе и организации убийства Екатерины Гандзюк. – Ред.).

Как сообщал OBOZREVATEL, фейковые российские "администрации" на временно захваченных территориях Украины пытаются всеми способами заставить украинцев голосовать на псевдовыборах. Жителям городов рассказывают, что "разрешат" отдать голос даже без паспорта РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!