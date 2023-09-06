Экспродюсер телеканала '112' баллотируется от 'Единой России' на оккупированных территориях: вспыхнули скандальные подробности

Экспродюсер и руководитель телеканала "112 Украина" Виктор Зубрицкий баллотируется от партии "Единая Россия" в российскую Госдуму на оккупированных территориях Запорожской области. Также выяснилось, что в оккупированном Мелитополе он организовал так называемую "службу военизированной охраны 112 ", которая на самом деле занимается рейдерством.

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Об этом говорится в расследовании "Детектор медиа". В своей агитационной компании Зубрицкий заявляет, что украинцы выразили поддержку "вступления в новое государство" на референдуме, а Россия, мол, "больше заботится" о благосостоянии людей на оккупированной территории.

Как отмечается, в РФ планируют провести осенью 2023 года так называемые выборы на оккупированных территориях Запорожской области. Среди кандидатов на должность фейковых депутатов есть и бывший креативный директор телеканала "112 Украина" Виктор Зубрицкий.

На официальном веб-сайте партии "Единая Россия" коллаборант разместил пропагандистские видеовизитки.

"Граждане проголосовали на референдуме и вступили в новое для себя государство. Они стали полноценными гражданами Российской Федерации. В то же время, они получили доступ к огромному социальному пакету", — заявляет Зубрицкий. – Такая забота от государства в Украине просто невозможна… Я думаю, все получится. Все получат удовольствие от новой страны, от тех возможностей, которые она имеет".

О себе же сепаратист Зубрицкий написал, что он советник главы оккупационной "администрации" Запорожской области.

Ранее Виктор Зубрицкий жил в Киеве и исполнял обязанности креативного директора телеканала "112 Украина", а его жена была совладелицей того же телеканала.

После событий Революции Достоинства Виктор Зубрицкий эмигрировал в Россию. В 2016 году Виктор Зубрицкий попал в список "21", который предусматривал введение персональных санкций в отношении Виктора Януковича и его ближайших сообщников. Он был включен в этот список как организатор операции по дезинформации украинцев о событиях на Майдане.

Стоит отметить, что Виктор Зубрицкий также изготовил два пропагандистских фильма с антиукраинской направленностью: "Бойня на Майдане" (2014 год) и "Украина в огне" (2016 год).

Как сообщается в расследовании, Зубрицкий в оккупированном Мелитополе владеет охранной фирмой ООО "СВО 112". Источники издания в правоохранительных органах сообщают, что военная охранная фирма, которую основал коллаборант, сейчас активно занимается рейдерством: она захватывает украинские компании и меняет их владельцев в пользу оккупантов или коллаборантов. В этой фирме Виктор Зубрицкий занимает должность заместителя руководителя военной охраны – это отдельная служба, подобная правоохранительному органу, которая подчинена так называемому "губернатору" Запорожской области коллаборанту Евгению Балицкому и активно занимается захватом частных предприятий.

Также источники сообщают, что Виктор Зубрицкий якобы имеет определенные связи с незаконной вооруженной группировкой ЛНР. Известно также, что в 2021 году Виктор Зубрицкий зарегистрировал и остается единственным владельцем частного охранного предприятия "Ярд" в Москве.

Отметим, что 8 июня Национальный совет по телевидению и радиовещанию отозвал лицензии для телеканалов Наш, Макси ТВ, 112, NewsOne, ZIK, UkrLive и Первый независимый. Все эти телеканалы и их юридические структуры находятся под санкциями.

Напомним, что на временно оккупированной части Луганщины взорвали дежурного коллаборанта. В собственном доме подорван Юрий Афанасьевский, который возглавлял "таможню ЛНР " и отмывал средства для финансирования оккупационных подразделений, воевавших против Украины, он госпитализирован с тяжелыми ранениями.