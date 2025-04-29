Экс-сотруднику OBOZ.UA, получившему тяжелые ранения на войне, нужна помощь: объявлен сбор средств

Бывшему сотруднику OBOZ.UA Назару Бокию, получившему тяжелые ранения на войне, нужна помощь. Пилот FPV-дронов потерял обе руки и глаз и находится в реанимации.

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Сообщение о сборе средств опубликовала на своей Facebook-странице жена защитника Валентина Гембарская. Она отметила, что впереди у Назара непростой путь восстановления и протезирования. На дорогостоящее лечение нужно 750 тысяч гривен.

"Друзья, надеялась, что этот день никогда не наступит, но… проклятая война оставила моего мужа без рук и глаза. Если хотите поддержать нашу семью – будем благодарны. Мы не сдаемся! Нас не нужно жалеть – просто поддержите", – говорится в сообщении.

Далее жена раненого бойца опубликовала текст, который написал Назар Бокий, находясь в реанимации.

"За три года на войне я пережил много и выходил целым и невредимым. Но последний раз – не повезло. Вражеский дрон забрал у меня руки и один глаз. За последние сутки получил много запросов. Все хотят помочь. Пока я нахожусь в реанимации в больнице в Киеве. Расходы на мое лечение и протезирование должно возместить государство, но пусть этот сбор станет моей подушкой безопасности", – написал защитник.

Назар отметил, что в случае, если собранные средства не будут полностью использованы для лечения, он направит их на другие благотворительные инициативы.

Сбор средств организован от имени жены Валентины Гембарской, которая находится рядом с раненым бойцом в больнице и заботится о его восстановлении.

"На реабилитацию. На выздоровление для лучшего FPV-пилота Бокия Назара. Цель: 750 000.00", – говорится в сообщении.

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Напомним, российские оккупационные войска в ночь на вторник, 29 апреля, направили на Киев ударные беспилотники типа "Шахед", в столице и пригороде работали силы ПВО. В Деснянском районе зафиксировано падение обломков сбитых вражеских БПЛА, вспыхнули пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 29 апреля российская террористическая армия атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе. В результате вражеского обстрела погибла 12-летняя девочка. Кроме того, пострадали девочка 6 лет и двое взрослых. Все они находятся на амбулаторном лечении.

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