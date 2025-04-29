Погибла 12-летняя девочка, есть пострадавшие: оккупанты нанесли удары по Днепропетровщине. Фото

Ночью 29 апреля российская террористическая армия атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Вследствие вражеского обстрела погибла 12-летняя девочка.

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Еще один ребенок и двое взрослых получили ранения. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Жертвой российских террористов стала 12-летняя девочка в Губиниской громаде Самаровского района. Кроме того, пострадали девочка 6 лет и двое взрослых. Все они находятся на амбулаторном лечении.

Вследствие атаки частично разрушены частный дом и хозяйственная постройка. Еще один дом и гараж – повреждены.

В Славянской громаде Синельниковского района из-за удара дроном загорелось аграрное предприятие. По Великомихайловской громаде на Синельниковщине агрессор ударил управляемой авиабомбой. Последствия атаки выясняются.

Никопольский район россияне терроризировали артиллерией и FPV-дронами. Вследствие вражеских атак пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Ранения получила 47-летняя женщина, она госпитализирована в состоянии средней тяжести. На территории громады повреждена инфраструктура, два частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач.

В ГСЧС Украины сообщили, что после попадания дрона в частный дом в Самаровском районе местные жители самостоятельно вытащили одного ребенка из-под завалов. Однако девочка 2012 года рождения умерла по дороге в больницу. Еще одну девочку 2019 года спасатели передали медикам. К ликвидации последствий привлечены 27 спасателей и 7 единиц техники.

Напомним, российские оккупационные войска в ночь на вторник, 29 апреля, направили на Киев ударные беспилотники типа "Шахед", в столице и пригороде работали силы ПВО. В Деснянском районе зафиксировано падение обломков сбитых вражеских БПЛА, вспыхнули пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 апреля Россия несколькими волнами атаковала Днепропетровщину ударными беспилотниками. В результате удара погиб мужчина и была ранена девочка-подросток в Павлограде. Кроме того, в одной из громад района попадание вражеского БПЛА привело к гибели полутысячи животных на ферме.

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