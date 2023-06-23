"Элемент давления": в ГУР объяснили, почему РФ начала активнее применять "Кинжалы" и какие цели для нее в приоритете

Войска Российской Федерации стали более активно применять ракеты "Кинжал", потому что надеется, что сбить их трудно. Кроме того, это вооружение страна-агрессор применяет как инструмент давления – не только на Украину, но и на другие европейские государства.

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Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. Он сообщил, что РФ с марта 2023 года проводит активные тренировки и отработки нанесения ударов "Кинжалами". В ГУР есть информация, что раньше российский МиГ-31К на территории Беларуси тренировался запускать ракеты не только по территории Украины, но и по территории Польши, Германии.

"А это один из элементов шантажа и давления на международное сообщество, чтобы они ограничили, а то и вообще прекратили поддержку нашего государства", – объяснил разведчик.

Он напомнил – россияне долгое время считали, что "Кинжал" "невозможно сбить". События войны, развязанной против Украины, показали, что это не так. Новейшие системы ПРО западного образца позволяют бороться с этими ракетами.

В то же время "Кинжалов" у РФ не так и много. "Да, производство есть. Необходимо сказать, что мы проанализировали все компоненты, которые есть во всех так называемых современных ракетах Российской Федерации. Больше всего иностранных компонентов, от которых критически зависит РФ, в двух изделиях – это "Искандер" и "Кинжал". Где-то около 50 находящихся в этих ракетах компонентов электронной базы иностранного производства", – сообщил Скибицкий.

Он сказал, что продолжается работа со странами-партнерами, чтобы Россия не могла наладить, а тем более увеличить производство высокоточного оружия.

Журналистка отметила, что с 28 апреля оккупанты начали очередную воздушную кампанию против нашей страны, снова поменяв тактику. Представитель ГУР указал, что его ведомство предупреждало о том, что противник будет очень активно бить по линии фронта, а также препятствовать нашему логистическому обеспечению, попытается уничтожать группировки наших войск в районах сосредоточения, будет наносить удары по другим объектам, связанным с обеспечением обороны.

"И это мы реально видим: начиная с мая, кроме того, что осуществляются удары по Киеву, по другим городам, непосредственно наносятся удары по нашим аэродромам, по нефтеперерабатывающим предприятиям, по предприятиям, где хранятся горюче-смазочные материалы, другие средства, которые используются нашими Вооруженными силами, Силами обороны. Цель – прежде всего не допустить наших активных действий на линии фронта", – сказал Скибицкий.

В Главном управлении разведки считают, что такие атаки будут продолжаться.

Скибицкий заявил, что Россия действительно стала экономить ракеты, потому что кампания, которая проводилась осенью и зимой, когда оккупанты использовали за один удар 80-100 ракет, истощила их арсеналы.

"И на сегодняшний день мы фиксируем, что произведенное сразу идет в войска для дальнейшего применения. Последние удары показали, что, например, крылатые ракеты – мы уже видим по их остаткам – были изготовлены в апреле этого года. Это однозначно свидетельствует о том, что сразу с производства идет боевое применение против наших объектов", – указал эксперт.

Он заявил, что сейчас враг использует не только крылатые ракеты, а проводит комбинированные атаки с комплексами С-300 и беспилотными летательными аппаратами. Также Россия активно начала использовать ложные цели. Например, крылатые ракеты Х-55 там сейчас дорабатывают и используют как ложную цель для истощения украинской противовоздушной обороны.

Сотрудник ГУР сказал, что противник в первую очередь продолжит бить по объектам критической инфраструктуры, которые влияют как на военное обеспечение Сил обороны, так и на обеспечение жизнедеятельности наших городов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что подробно обсуждать такие темы, как инцидент на Чонгарском мосту 22 июня, стоит уже после освобождения оккупированных территорий Украины. Он не подтвердил, что за "бавовной" стоит Украина, однако сказал, что "продолжение следует".

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