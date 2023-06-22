'Это планомерная работа, дальше будет': в ГУР прокомментировали удары по Чонгарскому мосту

22 июня российские пропагандисты сообщили о взрыве на Чонгарском мосту, который ранее использовали оккупанты для переправы военной техники из Крыма. Россияне сразу же обвинили Украину в атаке на мост.

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Об этом инциденте дал комментарий представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире 24 Канала. Он отметил, что анализировать сейчас то, что касается военной деятельности на оккупированных территориях, нецелесообразно.

Юсов отметил, что более подробно обсуждать эти темы стоит уже после освобождения этих оккупированных территорий. Он выразил уверенность, что это обязательно произойдет.

"Сейчас идет работа и она будет продолжена. Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, Движения сопротивления, местного населения, ожидающего возвращения украинской законной власти на этих территориях. Можно только комментировать, что дальше будет", – подчеркнул представитель ГУР Минобороны.

Стоит отметить, что местные жители начали публиковать первые видео в сеть сразу по прилету.

Ранее сообщалось, что мост, соединяющий полуостров с Херсонской областью, был атакован примерно в 5:00 четверга. После взрыва над местом поднялся дым. Роспропаганда подтвердила, что в результате прилета есть повреждение дорожного покрытия и движение организовано через резервный маршрут.

Напомним, что украинец-изменник, гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо пообещал "очень серьезный ответ" за атаку по Чонгарскому мосту. Он озвучил соответствующее "предупреждение", заикаясь, кроме того, пригрозил не только Украине, но и Молдове. Так называемый временно исполняющий обязанности "главы Херсонской области" заявил, что России известны координаты мостов в Одесской области, а также в селе Джурджулешты – это населенный пункт в Кагульском районе Молдовы на границе с Румынией и Украиной.

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