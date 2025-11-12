Элиты Путина боятся 'схлопывания будущего' и готовы к смене власти. Интервью с Курносовой

В России нарастает критическое состояние внутри страны. Усталость от путинской войны ощущают и элиты, и рядовые граждане. Первые понимают, что "вечный" Путин во главе государства означает "схлопывание" их будущего, вторые испытывают все меньший энтузиазм пополнять ряды пушечного мяса режима. Вполне возможно, что внутриэлитный конфликт приведет к транзиту власти в России.

Россия при Путине стала сателлитом Китая. При этом сам кремлевский диктатор де-факто является первым лицом "китайской партии" Кремля и будет вынужден прекратить войну в Украине, как только подобный приказ поступит из Пекина. В Кремле также есть условная "антикитайская партия", которая может поставить целью смену власти в России.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Считаете ли вы, что путинская военная машина может сломаться? Вы, наверное, уже слышали такие оценки, что якобы то, что мы сейчас видим на фронте, эта активность врага – фактически последний рывок, за которым последует спад. Считаете ли вы, что это действительно возможно? Если да, благодаря чему это может произойти и в какой перспективе?

– На мой взгляд, есть две основные причины. Я бы даже сказала, что причина одна, но она выглядит немножко по-разному в разных слоях российского общества. Эта причина – усталость от войны. Эта усталость есть и в элитах, причем во всех, и в экономических, и в политических, эта усталость есть и среди обычных россиян. Соответственно, эта усталость среди обычных россиян приводит к тому, что не хватает людей, не хватает для Путина пушечного мяса. А усталость элит приводит к тому, что они начинают задумываться, а что же дальше, ведь вечный Путин – это схлопывание их будущего, а у них всех есть дети, внуки и так далее. Сегодня все начинают задумываться об этом. Поэтому можно говорить о том, что это критическое состояние внутри страны нарастает.

– Кто здесь может сыграть решающую роль? Вы сказали об усталости среди обычных россиян, а также среди элит, которые сегодня не хотят допустить "схлопывания" своего будущего.

– Решающую роль, на мой взгляд, будут играть элиты, но это состояние умов среди обычных россиян может этот внутриэлитный конфликт поддержать и, соответственно, сделать его более легитимным.

– Может ли этот внутриэлитный конфликт привести к транзиту власти, когда одна "башня" Кремля заявляет свои права на власть и фактически заменяет первое лицо на свое первое лицо. Допускаете ли вы такой вариант развития событий?

– Вполне возможно, только это уже будет не о "башнях" Кремля, а о каких-то более глубинных событиях и глубинных сдвигах, которые происходят внутри элит. Сегодня эта конструкция "башен" уже не настолько актуальна просто потому, что путинский режим достаточно жестко консолидировал все политические рычаги внутри себя. Но тем не менее это желание перемен может нарастать, причем в любой части.

Поэтому я и говорю, что его нельзя привязать к какой-то "башне", даже если это виртуальная "башня". Это может быть какое-то движение внутри любых частей российских элит, и политических, и экономических.

– Раньше было разделение на "партию войны" и "партию мира" в Кремле...

– Давайте я вам сразу дам другое разделение. Китайская партия и антикитайская партия. Потому что сегодня Путин, безусловно, является самым главным движущим лицом внутри китайской партии Кремля. Сегодня Россия полностью стала китайским сателлитом.

Но, безусловно, многим внутри элиты это не нравится. Внутри населения это тоже многим не нравится, просто население это пока чуть меньше ощущает, кроме людей, которые живут на Дальнем Востоке или в Сибири. Поэтому эта антикитайская партия может наконец-то захотеть эту власть у Путина забрать.

– Какие цели ставит перед собой эта китайская партия, к чему она стремится? И к чему стремится Китай конкретно в контексте этой войны? Хочет ее бесконечного продолжения или преследует другие цели?

– Китай продолжение войны пока устраивает. Оно будет устраивать Китай до тех пор, пока его интересы будут оптимально выражаться именно в той ситуации, которая есть сегодня. Однако как только Китай сможет больше получить от окончания войны, сразу же эта война ему будет неинтересна.

Но в любом случае сегодня, конечно же, Россия самостоятельным геополитическим игроком не является. Если Китай захочет прекращения войны, то Путину просто будет нечего ему противопоставить.

– Последний вопрос – по поводу человеческого ресурса на фронте. Допускаете ли вы, что сугубо теоретически возможно, что Кремль или Путин лично примет решение о тотальной мобилизации, о всеобщей мобилизации в России, о которой, кстати, постоянно говорит Дугин?

– На мой взгляд, это очень маловероятно просто потому, что это одна из немногих вещей, которая может привести действительно к революционному развитию событий. Потому что тотальная мобилизация будет принята обществом абсолютно в штыки.

– Но мы видим, что российское общество пока что не слишком протестует против того, что делает руководство страны.

– Общество не будет протестовать, пока не произойдет что-то такое, что будет слишком болезненным. Потому что та мобилизация, которая есть сегодня, в основном идет среди наиболее маргинальных слоев населения, в наиболее депрессивных регионах. Соответственно, она не касается тех, кто может свою позицию выразить. Плюс используются иностранцы, мигранты и прочее-прочее. Поэтому, как только будет попытка затронуть наиболее активные слои населения, ситуация резко изменится.