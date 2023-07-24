Ему было всего 22: умер спасатель, пострадавший от удара РФ по Белополью Сумской области. Фото

В больнице скончался спасатель Сергей Антоненко, пострадавший в результате российских обстрелов Белополья 17 июля. Мужчине было всего 22 года.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. "Тяжелая потеря для многотысячной семьи ГСЧС: после атаки на Белополье не выжил молодой спасатель Сергей Антоненко... Старшему лейтенанту службы гражданской защиты Сергею Антоненко было всего 22 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всю свою жизнь Сергей Антоненко посвятил спасению людей. С первых дней полномасштабной войны он достойно нес службу в Белополье на приграничной Сумщине. На его счету не один удачно ликвидированный пожар и своевременно оказанная помощь мирным украинцам, страдающим от вражеских ударов.

Однако 17 июля российский снаряд попал в пожарно-спасательное подразделение. В результате очередного террористического акта России шесть спасателей были травмированы, а Сергей получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

"До последнего за жизнь Сергея боролись врачи. Вечером 23 июля его сердце перестало биться. Родители остались без сына, а большой коллектив спасателей Сумщины потерял надежного коллегу и незаменимого профессионала своего дела. Разделяем боль утраты с родными и близкими нашего коллеги... Помним и отомстим", – отметили в ГСЧС.

Напомним, российские оккупационные войска обстреляли спасателей в Харьковской области. В результате повторного вражеского обстрела погиб пожарный ГСЧС.

В Харькове 3 июня попрощались с двумя курсантами Национального университета гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Роман Слепец и Евгений Кочетов погибли в результате взрыва, пытаясь убрать взрывчатку из снаряда.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время разминирования Чугуевского района Харьковской области 3 мая погиб спасатель из Кировоградской области Виталий Дубина. Старшина службы гражданской защиты работал с коллегами на востоке с 21 марта.

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