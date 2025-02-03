Ему было всего 24: в бою погиб украинский летчик-истребитель Иван Болотов. Фото

В бою за Украину свою жизнь отдал летчик-истребитель Воздушных Сил капитан Иван Болотов. Защитнику было всего 24 года.

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Печальное известие сообщили в 831 Миргородской бригаде тактической авиации в Facebook, 3 февраля. Герой не вернулся из боевой задачи.

Капитан Иван Болотов смело защищал и отчаянно сражался в украинском небе за свое государство с начала полномасштабного вторжения страны-террористки России.

"С грустью сообщаем о непоправимой потере… Не вернулся из боевой задачи наш брат, великий патриот своей страны – летчик-истребитель Воздушных Сил капитан Иван Болотов. Ему было всего 24", – говорится в сообщении.

Павший герой был грамотным и опытным военным, который беспощадно избивал врага на всех его подступах и направлениях фронта.

"Летчики не умирают, они навеки остаются в небе… Выражаем соболезнования родным Ивана, он погиб в бою, как Герой! Он останется для нас примером высокого мужества, несокрушимости и жажды победы!" – говорится в сообщении.

Напомним, 3 февраля стало известно, что на войне погиб военный Михаил Жердецкий из Волынской области. Герою навсегда остался 41 год. Мужчина принял последний бой 26 января 2025 года в боях на Покровском направлении в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, российское вторжение в Украину унесло жизни матроса Андрея Коваля из Волынской области. Военный принял последнее сражение 19 января 2025 года при исполнении служебного долга.

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