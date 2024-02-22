Ему навсегда будет 18: на Кировоградщине простились с защитником, погибшим в боях на Донетчине. Фото

В Кировоградской области на днях провели в последний земной путь юного земляка, а уже воина – Ивана Гречку. Он погиб, защищая Украину от врага на на Марьинском направлении фронта.

Герой всего месяц не дожил до своего девятнадцатилетия. О потере сообщил и опубликовал фото с церемонии прощания Пантаевский поселковый совет в Facebook.

Иван Иванович Герчка был родом из села Диковка Александрийского района Кировоградщины. Он окончил Центральноукраинский лицей-интернат спортивного профиля.

"Он в свои 18 лет встал на защиту Родины и до последнего дыхания боролся с российскими врагами за ее мирное небо. Склоняем голову в глубокой скорби... Искренние соболезнования семье... Вечная слава и светлая память Герою!" – отметили в учебном заведении.

Жизнь защитника оборвалась 14 февраля 2024 года в боях с врагом на Марьинском направлении – он погиб в селе Новомихайловка Покровского района Донецкой области.

21 февраля Пантаевская громада живым коридором встретила и достойно попрощалась с Героем Иваном Гречкой, который вернулся домой "на щите".

"Всего месяц не дожил до своего девятнадцатилетия… Погиб на своей земле, защищая наших детей, наше спокойствие, наш сон… Никогда не простим оккупанту смерти ни одного украинца! Прощай, наш верный сын и брат. Почивай с миром, мужественный воин. Вечная память и слава отважному воину, защищавшему родную Украину", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях с российскими оккупантами на Донетчине погиб 23-летний воин Дмитрий Тухлян из Славска Львовской области. Он встал на защиту страны после начала полномасштабной войны, потому что чувствовал, что это его долг.

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