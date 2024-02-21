Ему навсегда будет 23: в боях Донецкой области погиб молодой защитник со Львовщины. Фото

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб 23-летний украинский защитник Дмитрий Тухлян. Герой был родом из Славска во Львовской области.

Трагическое известие сообщили в Facebook Славского поселкового совета. Там отметили, что боец встал на защиту Родины через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения – почувствовал долг.

Одноклассница Дмитрия Ирина Калицун в Facebook поделилась воспоминаниями о военном. Она отметила, что всегда имела с ним хорошие отношения и гордится, что знала такого человека.

"И теперь вы тоже должны его знать. Дмитрий Тухлян. Отдал свою жизнь за Украину. Не могу в это поверить…" – отметила Ирина.

Она также показала переписку с защитником. Он писал, что на фронте тяжело, но не падал духом и радовался успехам армии, был искренним и всегда шутил.

Напомним, также в боях за Украину на Запорожском направлении погиб защитник из города Ровеньки Луганской области Александр Стойловский. Боец был горным инженером по специальности и руководил "Шахтоуправлением "Южнодонбасское №1". Неоднократно отмечен государственными наградами, в частности, "За труд и отвагу".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Донецкой области в результате вражеского минометного обстрела погиб военный из Киевщины Евгений Мирончук. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 февраля.

– Также, защищая Украину от российского агрессора, погиб военнослужащий ВСУ Сергей Чубарь. Он был родом из Донбасса, и жизнь его оборвалась во время выполнения боевого задания в родном крае.

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