Ему навсегда будет 19: на войне погиб защитник со Львовщины, проходивший военное обучение в Британии. Фото

Ряды небесного батальона защитников Украины пополнил 19-летний доброволец Тарас Гутникевич из Львовской области. Жизнь матроса, проходившего обучение в Великобритании и служившего в Одессе, оборвал вражеский ракетный удар.

Молодой воин Военно-морских сил ВСУ мечтал жениться, у него осталась невеста. О потере сообщил Дрогобычский городской совет.

Тарас Гутникевич родился 20 марта 2005 года, жил в селе Дережичи, затем в Дрогобыче. Учился в местном лицее № 3, потом окончил училище № 19, где получил профессии электрогазосварщика и автослесаря.

Некоторое время молодой человек работал на местном хлебокомбинате. Но как только исполнилось 18 лет, он отправился на службу в военно-морской флот. Тарас ездил на военные учения в Великобританию, в частности, прошел обучение на штурмовика.

После защитник служил в Одессе, был матросом на патрульно-противодиверсионном катере. Он пострадал в результате вражеского ракетного удара во время выполнения боевых задач и погиб 31 мая 2024 года от полученных травм.

"Он был добровольцем и отважным защитником нашей страны, отдав свою жизнь за мир и независимость. Выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Вечная память Герою", – отметили в лицее № 3.

У погибшего защитника остались родители, дедушка, сестры, племянники, а также невеста.

"Совсем юный, перспективный, полный сил и замечательных идей... Ушел добровольцем защищать Украину от врага. Проходил службу в одной из воинских частей Украины. Погиб молодой патриот. Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким Тараса. Вечная память и слава Герою!" – добавили в "Дрогобыч Инфо".

Информацию о времени прибытия кортежа с телом молодого защитника, проведения панихиды и похорон землякам скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте 10 мая погиб воин Виталий Кунь из Львовской области. Он выполнял боевое задание на Запорожском направлении, через месяц ему исполнилось бы 25 лет.

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