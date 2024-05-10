Ему навсегда будет 19: в Луцке простились с защитником, погибшим в боях на Харьковщине. Фото

В четверг, 9 мая, в Луцке провели в последний земной путь 19-летнего защитника, студента местного педагогического колледжа Максима Видринского. Молодой воин-контрактник погиб в войне за независимость Украины на фронте в Харьковской области.

О потере на днях сообщили в учебном заведении и территориальной громаде. Кадры с церемонии прощания опубликовало издание "Суспільне.Луцьк".

Максим Видринский (2005 г. р.) в мирной жизни увлекался музыкой, поэзией и спортом. В прошлом году, окончив третий курс, он перевелся на дистанционную форму обучения и пошел добровольцем защищать свою страну.

В рядах ВСУ парень служил по контракту, параллельно учился и до последнего поддерживали связь с одногруппниками, преподавателями. В марте он праздновал 19-летие, через месяц должен был стать выпускником. К сожалению, жизнь молодого защитника оборвалась 4 мая во время боев на Харьковщине.

"Он погиб в субботу, а вечером накануне мы общались. Никогда ничего не просил, все у него есть, все у него хорошо. Все мы верили, что все у него будет хорошо. Написал курсовую работу – это первый такой экзамен, который он должен был сдать, завершая наше заведение. К сожалению, курсовая работа есть, а его нет", – отметила преподавательница защитника.

Максим должен был стать учителем начальных классов, хотя с детства мечтал быть профессиональным военным. Одногруппники вспоминают, что парень всегда был улыбающимся, боролся за справедливость. Когда учились стрелять, именно у него это получалось лучше всего.

"Возможно, ты не успел стать опытным военным, как хотел, но ты был рожден Воином. Ты был, есть и всегда останешься лучшим из лучших. Горжусь тем, что могла учиться с тобой... Ты навсегда в наших сердцах. Легких туч, ангел", – написала в Facebook староста Анастасия Веснянка.

В прошлый четверг попрощаться с Героем пришли сотни студентов и преподавателей. Траурный кортеж они встречали на коленях возле учебного заведения. Путь защитнику устилали цветами. Покоится Максим Видринский на кладбище в селе Даровка Голобской громады.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Бахмутском направлении фронта погиб 24-летний воин Владислав Богомаз из Волынской области. Несколько месяцев понадобилось, чтобы доставить тело защитника домой, чтобы родные смогли достойно провести его в последний земной путь.

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