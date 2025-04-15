Ему навсегда будет 20: на войне в Украине погиб доброволец из Финляндии

На войне за независимость Украины свою жизнь отдал доброволец из Финляндии, из города Турку. 20-летний военный встал на защиту нашей страны несколько месяцев назад.

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Об этом сообщило местное издание. К сожалению, там не указали имя павшего Героя, известно, что мужчина покинул Финляндию несколько месяцев назад, чтобы воевать как доброволец вместе с украинскими защитниками против страны-агрессора России.

Как пишет издание, министерство иностранных дел Финляндии подтвердило гибель или исчезновение на востоке Украины 20-летнего бойца. Сейчас финские власти сотрудничают с украинскими коллегами по этому делу.

В январе 2025 года в МИД Финляндии сообщили, что около 150 граждан страны добровольно присоединились к украинским силам после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

"Точное количество неизвестно, поскольку мы не следим за поездками финнов за границу с такой точностью", – говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве известно о более десяти случаях гибели или исчезновения финских бойцов-добровольцев в Украине.

Напомним, в начале апреля стало известно, что в боях против российской оккупационной армии погиб литовский доброволец Томас Валентелис. Мужчина присоединился к украинской армии 6 месяцев назад и служил в составе Интернационального легиона.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб командир отделения БПАК из Полтавской области. Молодой воин Евгений Тюлюкин защищал Украину в рядах 44-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Последний бой он принял 2 апреля.

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